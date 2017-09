BALMAIN PÄNINEB LAVATAGUSTELT MOESHOW’DELT! Osana oma pärandist Pariisi kuulsa moemajana, töötavad nüüdisajal paljud rahvusvahelised disainerid just Balmain Hair Couture kollektsiooniga oma moeshow’del ja fotosessioonidel. Koostöös lavataguste stilistidega, arendas Balmain Hair Couture just neid silmas pidades välja spetsiaalse juukseviimistluse liini.

Balmain Hair Couture on välja töötanud luksusliku juukseviimistlus- ja hooldustoodete sarja. Unikaalne tooteliin toob kasutajani kõik mida vaja saavutamaks pehmed, säravad ja terve välimusega juuksed. Selle laiast tootevalikust leiab hooldus- ja viimistlustooted, juuksepikendused, elektroonilised seadmed, kammid- ja harjad, juukseaksessuaarid ning luksuslikud kinkekomplektid. Juuksehooldus on esitletud puhtas ja luksuslikus tootepakendis.

Balmain Hair Couture loodi aastal 1976, omades seega enam kui 40 aastat kogemust juuksemaailmas. Tänase päeval on Balmain Hair turuliider juuksepikenduste alal, omades rohkelt patente erinevatele juuksepikenduse meetoditele.

BALMAIN PARIS – MOEMAJA

Balmain Paris moemaja, mis asutati Pierre Balmain poolt aastal 1945, oli ennekõike tuntud oma naiseliku ja elegantse stiili poolest. Tänapäeval tuntakse Balmain Paris enam tänu oma naiselikule ja seksikale väljanägemisele. Aastal 2011 astus Balmain ridadesse Olivier Rousteing, kelle kollektsioonist pärineb omanäoline ja kõrgelt hinnatud autori välimus.

LUKSUSLIKUD JUUKSEHOOLDUS- ja VIIMISTLUSVAHENDID

Juuksehoolduses kasutab Balmain Hair Couture vaid koostisosi, mis

tugevdavad, taaselustavad ja taastavad juukseid sügavuti. Tooted on sealjuures barabeeni ja sulfaadivabad. Lisaks annavad paljud tooted juustele ka UV kaitse. Esitletuna selges ja puhtas tootepakendis, toob Balmian kasutajani juuksehoolduse parimal võimalikul moel:

· Kaalutu, mitmekülgne hooldus

· Kohene noorendav toime

· Rikkalik volüüm

Balmain Hair Couture pressipäev (Valeria Melnikova)

TÕELISE JUUKSEHOOLDUSE SÜDAMES

Üheks toimeaineks Balmain hooldus- ja viimistlustoodete sarjas on siid. Siidivalk on aktiivne koostisosa, mis stimuleerib optimaalset niiskusesisaldust juuste rakkudes. Kombineerituna võimsate antioksüdantidega on saavutatud täiuslik sünergia- ülim juuste niisutus ja kaitse. Siid aitab tugevalt taaselustada juukseid, lisades neile enneolematut sära. Siid sisaldab rohkelt amiinohappeid. Juustes paiknevast 19’st amiinohappest tervelt 17 leidub siidis, mis:

· rekonstrueerib kahjustatud juuksepinda, lisades tervemat väljanäegemist

· lisab juustele tugevust ja kaitset igapäevasel juuste kuumtöötlemisel

· taaselustab ja noorendab juukseid, lisades pehmust ja sära

ARGAANIA BOOST

Erilisel kohal on Balmian Hair toodetes ka orgaanilise päritoluga argaaniaõli, mis on tugeva vananemisvastase toimega. See annab juustele sära, parandab ja kaitseb vigastatud, kuiva ja nõrka juuksepinda keskonna poolt tekitatud kahju eest.

Balmain Hair Couture pressipäev (Valeria Melnikova)

SIGNATUURLÕHN

Balmain Hair tootesarja tooted on eriliselt meeldiva lõhnaga! Teekonnal vabadusse, juhatatakse kasutaja täiuslikku suvepäeva. Selle lõhn avaldub juustel lummava tähtaniisi, estragoni, männipuu, virskiuõie, vaarika, gardemoni, apelsini õite, nelgi, jasmiini, roosi, ylangylangi, aprikoosi, sireli, merevaigu, vanilje, sandlipuu, seedripuu, valge muskuse ja balsamiini seguna.

BALMAIN UUS TRENDISOENGUTE KOLLEKTSIOONI

Ühtlasi esitleti pressipäeval toimunud show osas ka lisasks pilkupüüdvatele

erikollektsiooni toodetele Balmain Paris Hair Couture Fall-Winter 2017 inspireeritud trendisoenguid.

Balmain Hair Couture on alati kasutanud esmaklassilisi modelle oma kampaaniates. Selleaastane sügis-talvine kollektsioon sisaldab soenguid Coco Rocha, Luz Pavon, Jon Kortajarena, Sasha Luss, Estelle Lefébure, Ines Rau ja Noémie Lenoir imeliste modelliega. Soengud teostas Balmain Hair loominguline juht Nabil Harlow. Fotod jäädvustas Jean-Baptiste Mondino.

Balmain Hair Couture pressipäev (Valeria Melnikova)

2017 aasta Sügis-Talvine kollektsioon loodi tähistamaks maailmas valitsevat

mitmekesisust See kujutab endas olulist ülemaailmset arutelu, kus uuritakse lähemalt ilu ja selle tähendust. Nabil Harlow näitab läbi seitsme individuaalse portreedi Balmain Hair Couture kollektsiooni mitmekesisust ja ulatust.