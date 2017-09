Saudi meedia teatel andis riigi kuningas Salman välja määruse, mille kohaselt võivad naised nüüd esimest korda riigi ajaloos ise autot juhtida, vahendab BBC.

Saudi-Araabia on ainus riik maailmas, kus naised ei tohi autot juhtida. Nii kohalikud kui välismaa naisõiguslased on juba aastaid võidelnud selle eest, et seadust muudetaks. Mitmed saudi naised on autojuhtimise eest ka vangi läinud või trahvi saanud. Selle aasta juunis sattus Saudi-Araabia taas kriitikatule alla, kui tuntud naisaktivist autoroolis arreteeriti.

Kuninga määruse kohaselt peab hiljemalt 30 päeva jooksul kogunema komisjon, arutamaks seadusemuudatuse läbiviimist ja seda, kuidas naistele juhilube välja anda. Naised võivad autorooli istuda hiljemalt alates järgmise aasta juunist.