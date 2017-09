Kohtumine nõuab ligi 800 politseiniku abikäsi, et tagada turvalisus pealinna tänavatel. Nendest 250 on tulemas Lõuna-, Ida- ja Lääne-prefektuuridest. Kuhu aga säärane hulk politseinikke majutatakse?

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak toob välja, et kuigi pealinna tuuakse lisajõude, ei tähenda see, et mujal Eestis oleks turvalisus tagamata. „Ametnike töö on jagatud vahetusteks ning teiste prefektuuride teenistujad on pealinnas vaid oma vahetuste ajal,“ märgib Gonjak.