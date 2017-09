Kirjanik seletas, et kui lasteraamatus on mõni linnuke või pisike loom pandud väiksesse puuri, kus ta ei saa liikuda, siis sellega edastatakse lastele sõnumit, et see ongi normaalne. „Veganid vaatavad sellele teise pilguga. Nii ei tohiks, täpselt nagu me ei pane ka inimest pisikesse puuri,“ ütleb Ljokkoi kindlal häälel.

Veganitele on Ljokkoi sõnul vastukarva ka see, et lasteraamatutes esineb sageli loomtegelasi, kes sarnanevad inimestega ja söövad koos nendega sama laua taga teist looma.

Kirjanik tõi võrdluseks selle, kuidas kunagi sõjaajal olid poistele mõeldud raamatutes relvad. „Sellised raamatud koristati ära, sest ei taha ju lastele näidata niisugust vägivallateemat. Veganid mõtlevad praegu ka seda, et need näited loomadest on seotud vägivallaga. Ei ole normaalne ega õige hakata lastele ilustama seda, kuidas loomi tänapäeval koheldakse,“ räägib Ljokkoi, tuues näiteks väikelaste pildiraamatud, kus on kujutatud taluloomi. Kirjaniku sõnul on need raamatud ajast väga maha jäänud, sest enam ammu ei tule poes olev piim lehmalt, keda väikses talus perenaine käsitsi lüpsab.

Ljokkoi seletab, et lasteraamatute sisu võiks olla realistlikum. „On arusaadav, et ei taheta tänapäeva tööstust lasteraamatutesse panna, aga samal ajal maalitakse lastele ilus pilt niidul rõõmsalt kepslevatest loomadest. Seletatakse, et piim tuleb lehmalt ja liha notsult, nagu see siga annaks end vabatahtlikult inimestele söömiseks,“ märgib Ljokkoi.

Selle kohta, et inimesed lasteraamatutes liha söövad, ei ole Ljokkoi sõnul midagi arvata. „See on teiste inimeste elustiil ja minul pole selle kohta midagi kommenteerida, kuigi mul on teistsugused arusaamad,“ kinnitab Ljokkoi ja lükkab ümber väite, nagu oleks veganitel kavatsus hakata järele tegema Pipi Pikksuka neegrikuninga juhtumit. Nimelt on Pikksuka raamatute viimastes trükkides nimetusest neegrikuningas esimene pool eemaldatud, kuna kellegi neegriks kutsumist peeti solvavaks mustanahaliste inimeste suhtes.