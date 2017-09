Mitukümmend lugupeetud katoliiklikku õpetlast süüdistavad paavst Franciscust ketserluse levitamises. Tõenäoliselt nende kaebekiri paavsti ametikohta kuidagi ei mõjuta, kuid sellist avaldust ei ole katoliiklik usumaailm näinud 1333. aastast, vahendab CNN.

Praegu on avalduse toetuseks kogutud üle 60 allkirja. See toimetati paavstile tegelikult juba augustis, kirja koostasid 40 prominentset katoliiklast. Sel laupäeval otsustasid pöördumisele allakirjutanud 25-leheküljelise kirja avalikuks teha.

Allakirjutanutele on peamiseks pinnuks silmas paavsti 2016. aastal avaldatud paavstlik üleskutse „Amoris Laetitia“. Selles ärgitab paavst muu hulgas olema sallivam lahkuläinud paaride ja taasabiellunud perede suhtes. Mõned lahutatud ja taasabiellunud katoliiklikud paarid saavad üleskutse järgi ka armulauda vastu võtta. Tõsiusklikumad katoliiklased kritiseerivad sellist väljaütlemist, sest see tekitab usu järgijatest segadust ning pole piisavalt konkreetne vastuseis lahutusele. Samuti süüdistavad nad paavsti ketserlikele ideedele kaasa aitamises ning usklikele „kummaliste tõekspidamiste pealesurumises“.

Katoliikluse ajaloo uurijad märgivad, et kiri on ajalooliselt huvitav sündmus, sest säärast pöördumist pole tehtud 1333. aastast, mil umbusalduse all oli paavst Johannes XXII. Tema isiklik arusaam (mida ta küll üheski ametlikus dokumendis ei avaldanud) oli, et usklikud ei näe jumalat pärast surma, vaid alles viimsel kohtupäeval. Siiski ei usu ajaloolased, et pöördumisest mingit tolku on, eriti arvestades seda, et allakirjutanute tuumik on niigi juba kirikust lahku löönud.

Vatikani esindajad ega ka paavst Franciscus ise ei ole kirja mitte kuidagi kommenteerida soovinud.