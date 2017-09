Küberründe ja elektroonilise sõjapidamise vahenditega oleks relvastatud konfliki puhul võimalik Balti riigid ülejäänud NATO riikidest eraldada, selgub Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse raportist, mis käsitleb Venemaa elektroonilise sõjapidamise võimekuse arengut.

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tehtud raport annab ülevaate Venemaa elektroonilise sõjapidamise võimete arengust viimase 20 aasta jooksul ja sellest, mida on õpitud sõjalistest kokkupõrgetest, vahendas „Aktuaalne kaamera“.

Elektrooniliseks sõjapidamisvahendiks on näiteks droon, mis kannab segajaid, millega on võimalik teatud raadiuses mobiilioperaatorite side blokeerida.

Raporti üks peamisi järeldusi on, et kuigi Venemaa elektrooniline sõjapidamisvõime ei ole NATO-st parem, suudab riik uued tehnoloogiad oma igapäevasesse sõjapidamisse paremini integreerida.

"Laiem strateegiline järeldus oli /.../, et kuidas on võimalik Balti riigid tänu Suwalki maakitsusele Mandri-NATOst ära lõigata. See uuring annab suhteliselt hea tehnilise allteksti ja tausta selle kohta, mismoodi see reaalselt välja näeb, ja illustreerib olukorra akuutsust," rääkis kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhi Kusti Salmi.