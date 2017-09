Soome politsei on jõudnud praeguseks seisukohale, et Turus inimesi pussitanud Abderrahman Bouanane ei tegutsenud tõenäoliselt suurema rühma liikmena.

Keskkriminaalpolitsei ei ole leidnud viiteid sellele, et Turus aset leidnud pussitamisega oleks seotud mingi suurem rühm inimesi, kirjutas Iltalehti. See aga ei tähenda, et kahtlusalune Bouanane oleks tegutsenud täiesti üksi. Siiani on seoses pussitamistega Turus rahvusvaheliselt tagaotsitav üks inimene, keda tänaseks on jäänud leidmata.

Bouananet kahtlustatakse kahes terroristliku eesmärgiga toime pandud mõrvas ja kaheksas mõrvakatses. Mees on tunnistanud, et pussitas kümmet inimest.

Pussitamised Turu kesklinnas toimusid 18. augustil.