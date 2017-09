Uskumatud kaadrid beebist, kes ema kõhus jagab tõeliselt tugevaid jalalööke.

Videol on näha, kuidas lamava raseda kõhus toimub vilgas tegevus, vahendab Mirror.

Rahulikult lebava ema lapsuke on kõhus õige aktiivne, sest tema tugevad löögid ja sirutused venitavad emme kõhunahka. Nii mõnigi vaataja on kommenteerinud, et video meenutab tulnukafilmi. Mingi hetk näib, et naba tahaks justkui ihust eemale hüpata.

Iga ema jaoks on kõhubeebi liikumine siiski oluline märguanne, et lootega on kõik korras.

Video!