Täna kogunes riigikogu õiguskomisjon, et arutada, kas alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude karistusi ja mõjutusvahendeid tuleks muuta.

Riigikogu õiguskomisjon kogunes teisipäeval, et arutleda ühiskonnas aktuaalsel teemal – pedofiilia. Komisjoni esimees Jaanus Karilaid tunnistas, et selle temaatika teeb keerulisemaks tõsiasi, et pedofiilia on nii kuritegu kui ka haigus. “Peame teadvustama, et Eesti ühiskonnas on konstantselt 10 000–13 000 pedofiili,“ lausus Karilaid. See on üks protsent kogu rahvastikust.

„Määrame [pedofiilile] seitse kuni kaheksa aastat vanglakaristust, aga see üksi ei päästa. Tegelikult on vaja ravi. Me peame ka sellega tegelema, mitte ainult vangi panema,“ räägib õiguskomisjoni esimees. Karilaid kinnitab, et arutelul tuli välja mitu aspekti, millega tuleb lähiajal tegeleda. Sealhulgas pedofiilide elektroonilise valve suurendamine. Ta lisab, et komisjonis räägiti pikalt ka sellest, kuidas kaitsta pedofiilide ohvreid. Inimesi, kelle hinge on jäänud eluaegne jälg.