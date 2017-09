Enamasti mängivad inimesed filmides kedagi teist ning saavad sellega täiesti hiilgavalt hakkama, see tundubki filmide point olevat. Kuid vahel peavad mõned tuntud inimesed mängima filmis iseennast, nende seas võib olla isegi professionaalseid näitlejaid ning siis selgub, et elu lihtsaima rolliga, ehk iseenda mängimisega nad hakkama ei saa.

Mike Tyson mängib filmis Mike Tysonit, kes omab tiigrit ja armastab Phil Collinsit. Muuhulgas ei osanud ta laulda ning lõi suvalisele tüübile vastu lõugu. Tundus, nagu rääkimine valmistas talle samuti raskust. Siin ei jää üle muud, kui loota, et ta tõepoolest ennast filmis ei mänginud.

2. Bruce Willis - “Ookeani 12”

Kas tõesti on Bruce Willis päriselus selline, nagu seal filmis? Pigem loota, et mitte.

3. Megan Fox - “Diktaator”

Probleem võib-olla polegi nii väga selles, et Fox ei suuda veenvalt iseennast kehastada, kuid selles, mida teda filmis tegema on pandud. Raske uskuda, et Megan Fox päriselt ennast mingile rikkale ja võimukale mehele müüks.

4. Gordon Ramsey - “Love’s Kitchen”

Seda on lihtsalt piinlik vaadata. Ramsey esitab fraase nagu keskkooliõpilane koolinäidendis, muuhulgas pole haisugi sellest tavalisest, kokandusvõistlussaadetes nähtud räuskavast ja sõimlevast mehest.

5. Donald Trump - kõik filmid, milles ta osalenud on