Türgi president Recep Tayyip Erdogan ähvardab, et Iraagi kurdid, kes esmaspäeval iseseisvusreferendumil hääletasid, võivad nälga jääda.

Erdogan süüdistab Kurdistani keskvalitsust „reeturlikkuses“, sest kurdid korraldasid hääletuse rahvusvahelisest vastuseisust hoolimata. Erdogan ähvardab mitmete karmide meetmetega: keerata kinni naftajuhe ja keelata veokite piiriületus Türgist Kurdistani. Naftajuhe on aga majanduslikult kasulik ka Türgile endale.

Erdogan kardab kurdide iseseisvumisest tulenevaid rahutusi enda riigis, kus kohalik kurdi kogukond võib Iraagis toimunust innustust saada. Iraagi ja Türgi sõjaväelased korraldavad juba ühisõppusi. BBC kirjutab, et Erdogan teatas, et kurdid peavad kas loobuma iseseisvumisplaanidest või nad jäetakse nälga.

Türgi ja Iraagi sõdurid 26. septembril ühisõppustel. (AFP / Scanpix)

Eile toimunud referendumi tulemused pole veel teada, kuid tõenäoliselt on häälteenamus iseseisvuse poolt. Kurdide juhid on väitnud, et iseseisvust ei kuulutata otsekohe välja, vaid rahva soovi suhtutakse kui mandaati, et alustada Iraagist eraldumise läbirääkimise Baghdadi ja naaberriikidega. Iraagi peaminister Haider al-Abadi ütles eile õhtul, et tema ei kavatse rahvahääletuse tulemusi kommenteerida ega mingeid läbirääkimisi pidada, sest kogu asi olevat põhiseadusevastane. Ehkki Türgi president väljendas oma vastumeelsust kõige jõulisemalt, ähvardades otsekohe sõjalise sekkumise või majandusliku survestamisega, ei ole Kurdistani referendumisse soosivalt suhtunud ka ülejäänud maailm. Paljude riigipeade meelest ei ole referendumi ajastus õige.