Veidi salapära lisavad ka korraldajad, kes paluvad fotograafil jälgida, et pildile jäävad inimesed annaksid kõik selleks nõusoleku: mõni inimene, kes Eesti lennuakadeemias ja Tartu lennuväljal peetaval messil kohal on, ei soovi oma igapäevatöö pärast jäädvustatud saada. Mõned kohaletulnud tegutsevad näiteks luure alal.

Elektrooniline sõjapidamine muutub järjest olulisemaks, kinnitab kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salm. „Elektroonika juhib kogu tavapärast sõjatehnikat – radarid, tulejuhtimine, side ja nii edasi. See on tihedalt seotud ka luurega,“ märgib Salm.

Elektrooniline sõjapidamine on tõusuteel. Tartusse sõidavad 27 riigi spetsialistid kokku õige iseäralikule sõjatehnika messile: ühtki laskeriista seal ei näe, ent signaale ja sagedusi on rohkem kui küll. 25.–27. septembril toimuvale messile paraku lihtsurelik sisse kõndida ei saa.

„Kaitsetööstusel on imelik turg, see ei ole vabaturg ja seal on mängus palju poliitikat,“ räägib Eesti kaitsetööstuse liidu juht Ingvar Pärnamäe. „Praktiliselt eranditult on ostjateks riigid, kas siis sõjavägi, politsei, päästeamet. Avalikke enampakkumisi on vaid üksikuid. Eesti ettevõtetel on alati hea, kui mõni poliitik, kõrge ametnik või sõjaväelane ütleb hea sõna ja viib otsustajatega kokku.“

„Eestlastel ei ole mõtet traditsioonilisele laskemoonaturule trügida, sest seal on vanad tegijad ees ning praktiliselt kõik riigid tegelevad sellega,“ selgitab Pärnamäe kaitsetööstuse uue valdkonna olulisust Eestile. „Elektrooniline sõjatööstus areneb praegu väga kiiresti, siin on palju erinevaid nišše. Eesti on küberkaitse ja e-riigiga tuntuks saanud, see tähendab, et meil on teadjad ja oskajad inimesed ning meid kuulatakse maailmas.“

Salmi sõnul on Tartu sellise ürituse korraldamiseks ideaalne koht. Kui enamasti piirduvad elektroonilise sõjatööstuse messide tutvustused seminariruumi ja Powerpointi esitlusega, siis Tartus sai lennuvälja territooriumile üles panna erinevaid seadmeid ja näidata neid reaalselt töötamas.

Kuigi Tartu Ülenurme lennuväljal ei ole lennuliiklus ülemäära tihe, oli Pärnamäe sõnul siiski päris keeruline kokku leppida neid aegu, mil firmad saavad seal oma elektroonilisi vidinaid demonstreerida. Radarite petjad ja väljapeilijad ongi ju mõeldud lennuliikluse ja informatsioonivahetuse segamiseks.

USA Textron Systems esindaja Adrian Clarke ütleb, et nad on juba nädal aega Tartus olnud ja lisaks toodangu demonstreerimisele õnnestub siin neil oma seadmeid ka testida. Firma toodab masinaid, mis kontrollivad lennukite ja helikopterite võimet avastada nende pihta tulistatud rakette ja mürske. Tartu näitusel saavad nad proovida, kas teiste firmade raketituvastussüsteemid reageerivad Textroni libarakettidele. Clarke on elevil, sest väga harva on võimalik korraldada sarnaseid vastastikuseid katsetusi.

Kuni kolmapäevani kestvat messi „Electronic Warfare ja Military Cyber Live“ on Kusti Salmi sõnul külastamas ligi 300 erialaspetsialisti, kokku 27 erinevast riigist. Peamiselt saabuvad huvilised Kesk- ja Põhja-Euroopast, aga tulijaid on ka näiteks Malaisiast. Tavaline huviline tänavalt paraku messile sisse ei saa.

„On ju selge, kelle vastu me ennast kaitseme, messile kutsutud tunnevad kaarti ning näevad, kus Eesti asub,“ nimetab Salm messi toimumiskoha eelise. „Meie idanaaber on elektroonilise sõjapidamise integreerinud tavaväeosade juurde. Nende motoriseeritud jalaväebrigaadide koosseisus on elektroonilise sõjapidamise kompaniid. Meil on ka luureüksused, kuid nende ülesanded on laiemad. Aga NATO on tehnoloogiliselt ikkagi Venemaast ees.“