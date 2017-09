„Eesti laulult“ tuule tiibadesse saanud lauljatar Liina-Ariadne Pedanik andis eile Instagrami vahendusel teada, et tema seljaoperatsioon läks hästi.

Operatsioonist rääkisid Ariadne ja tema juutuuberist kallim Martti Hallik hiljutises vlogipostituses: „Kõik on kursis, et mu selg valutab. Juuni lõpus käisin ma arsti juures, kuu hiljem käisin kompuuteruuringus, nüüd uuesti eelmisel nädalal arsti juures ja sain teada, et lähengi 25. septembril operatsioonile.“

Peale selle, et noorel lauljataril oli seljadisk paigast ära, painasid teda ka muud probleemid: „Mul on ka diskide kulumine, see tähendab, et diskides on liiga vähe vedelikku.“