Your Tango toob välja neli soodiaagimärki, mille all sündinutest saavad tõenäoliselt kõige paremad emad.

Kalad soodustavad ja julgustavad laste kunstiandeid ja loovust. Kalade lapsed on tundlikud, hea kujutlusvõimega ja õpivad teisi kohtlema lahkuse, kaastunde ja mõitmisega. Need emad annavad edasi oskuse hinnata ja armastada loodust. Oskuse ja tahte aidata teisi, olla hingelt iseseisvad

Kaljukitsest emad võitlevad laste nimel kasvõi surmani! Lojaalsed, toetavad ja alati laste õiguste ja võimaluste eest valmis seisma. Nad võtavad vanemaks olemist väga tõsiselt. Nad soovivad, et nende lapsed teaksid, mis on tööeetika. Nad nõuavad distsipliini, keskendumist ja pühendumist.

Jääradest emad hoiavad oma laste graafikud tegevust täis - muusika, sport, hobid, sotsiaalsed kohtumised, laagrid. Jäärast emal on ka endalt väga aktiivne graafik. Ta tahab, et ta lapsed kogeksid seikluslikku elu ega kardaks proovida uusi asju. Ta julgustab neid proovima ja katsetama, võitlema oma uskumuste eest.

Sa võid olla kindel, et kui nende lapsed saavad taskuraha, siis on nad selle nimel pidanud ka vaeva nägema. Tööd majapidamises või lapsehoid. Kaljukitsest emad panustavad kõige tõenäolisemalt ka tööle, mistõttu on neile vahel vaja meenutada, et nad peaksid võtma aega ka iseendale. Mitte pühendama igat minutit perele ja tööle.