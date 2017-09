Detsembrikuus on melomaanidel võimalik lavalaudadel näha üht täiesti testmoodi kooslust: ooperilaulja Annely Peebo ja äsja muusikamaailmas kannapöörde teinud Tanel Padar annavad detsembris ühes Swing’n’Joy Orchestraga viis ühist aastalõpukontserti.

Karismaatilise Annely töö- ja eraelu on tihedalt seotud Viiniga juba üle paarikümne aasta, kuid side Eestiga on olnud sellest hoolimata jätkuvalt tihe ning kontsertide traditsioonid aasta lõpus juba pea kümme aastat kestnud. „Kui kaks oma ala professionaali kokku saavad, siis saab sellest ainult üks põnev värvide mäng kujuneda! Taneliga kohtumine laval saab olema jäjekordselt üks tore kogemus, sest mul on plaan hüpata ka tema repertuaari maailma. Mul on hea meel, et võtame ühiselt selle teekonna ette. Tegu on ühe andeka ja marulise artistiga ning julgus katsetada uusi asju näitab tema avatust ja loomingulisust. Meie saatebänd on suurepärane ja repertuaar värviline, nii et kutsun teid kõiki kuulama neid üllatusi täis kontserte!“ sõnab Annely Peebo.

Annely Peebo (Ardo Kaljuvee)

„Kontserdid Annelyga on minu jaoks erakordsed, sest kooslus ise on juba erakordne! Väga meeldiv on teha koostööd oma ala professionaaliga, kes leiab aega ja peab vajalikuks laulda mitmekülgset repertuaari ning tuua meie kontsertsaalidesse uut publikut. Swing`n` Joy Orchestra on samuti väga tugev ja värvikas kooslus, kellega lava jagada,“ kommenteerib Tanel Padar eesolevaid esinemisi.

Tanel Padar (Robin Roots)

Põnev kooslus toob kuulajateni värvika kava ja elamusterohked kontserdid detsembris. Artiste saadab Aivar Vassiljevi juhendusel Swing`n`Joy Orchestra, kus musitseerivad meie tippmuusikud. Kontserttuur kannab nime „Värvide mäng“.