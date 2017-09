„Jah, sain pakkumise ja mõtlesin mõned päevad,“ ütleb Liisu Lass, kes oktoobrist vahetab ametikohta – Liisu lahkub raadio- ja teleuudiste toimetaja-saatejuhi kohalt ning asub ERR-i teleuudiste juhi positsioonile.

Uudis, et Liisust teleuudiste juht saab, tuli meediasse täna ning naine teatas ka sotsiaalmeedias, et on vastu võtnud väljakutse suurte tähtedega. Lisaks teatas ta, et loeb täna õhtul raadios ilmselt mõneks ajaks oma viimast „Päevakaja“.

Liisu kinnitab Õhtulehele, et talle tehti pakkumine sellele ametikohale astuda. Kuigi televaatajad juba kurvastavad, et enam Liisut ekraanil ei näe, on naisel neile siiski ka hea uudis. „Eetrist päris ära ei kao, sest jään „Aktuaalse kaamera“ majandusuudistesse,“ sõnab ta.