Riigikogu liige Jaak Madison päris sotsiaalminister Jevgeni Ossinovskilt, miks toetab riik igal aastal kümnete tuhandete eurode eest homopropagandat, samas kui vähihaigete raviks raha ei jagu?

Pärast vastavasisulist pressiteadet potsatas siinkirjutaja e-postkasti teade, mille kohaselt tulevad Soome transsoolised Eestisse oma lugusid pajatama. Jutuvestjaid on ajast-aega au sees peetud ja kui leidub kuulajaid, siis laske käia. Teemu Mäki lavastus „Muutuja“ etendub ka Eesti Rahva Muuseumi teatrisaalis. Ei ole selleski midagi halba, sest meie rahvusmuuseumi väga suured pinnad vajavad kütmist ja muuseumitöötajate palgad väljamaksmist. Lavastuse siiatoomist toetavad teiste seas ka Eesti Kultuurkapital ja Tartu linn.

Emajõe Ateena tantsutreener tunnistas samas, et noortele suunatud etenduste tarvis raha küsimine on nagu peaga vastu seina jooksmine. Seda kurdavad ka kirjanikud, et kultuurkapital ning teised riigiinstitutsioonid ei kipu väärtkirjanduse avaldamist toetama. Võib-olla peaksime endale silma tunnistama, et klassikalises mõistes kultuur on ajast ja arust ning nüüd on meie kultuuris uued suunad?

Aastasadu vana romaanižanri asemel viljeldakse ja toetatakse seltskonnalugusid, klassikalise maali asemel häppeningi purgis.