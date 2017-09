India arstid kuulutasid kevadel võidukalt, et nende tehtud maovähenduslõikuse tulemusel on maailma paksima naise kehakaal kahanenud poole võrra. Kuid nüüd on oma 500kilose kehakaaluga rekordiraamatusse läinud Eman Abd El Aty surnud. 37aastase egiptlanna süda ja neerud ei pidanud enam vastu. Egiptlanna Eman Abd El Aty polnud oma pooletonnise keha tõttu 25 aastat koduseinte vahelt välja pääsenud. Tagatipuks oli tema üks kehapool lapsena üle elatud insuldi tõttu halvatud. Tema ahastav abipalve jõudis Twitteri vahendusel India välisministrini. Hiidnaine toimetati Egiptusest Indiasse spetsiaalselt kohandatud kaubalennukis. Sellele eelnes närvesööv viisaootus. Mumbai haigla, kus Emanile maovähendusoperatsioon tehti, kuulutas aprillis, et patsient on alla võtnud 250 kilo ehk poole kehakaalust. Lõikusest oli selleks ajaks möödas vaid kaks kuud. Arstide kinnitusel oli Emani seisund varasemaga võrreldes imeväärselt paranenud: ta mahtus ratastooli ja suutis üha kauem istuli püsida. Naine olnud nii õnnelik, et löönud voodis lausa tantsu. MAOVÄHENDUSLÕIKUSE EEL: Eman 11. veebruaril enne maovähenduslõikust Mumbai haiglas. Arstid kinnitasid aprillis, et operatsioon õnnestus võrratult ning varem 500kilone patsient on alla võtnud poole kehakaalust. (AFP/ SCANPIX)

Kirurgide tiimi juht dr Muffazal Lakdawala ütles BBC Newsi vahendatud avalduses, et patsient võtab endiselt kaalus alla. Ent lapsena üle elatud insult tähendas, et Emani üks kehapool pidi endiselt halvatuks jääma. Samuti kannatas patsient ikka veel krambihoogude all ning tal oli raske kõnelda ja neelata. Ees pidi seisma uuring ajurabanduse põhjuste tuvastamiseks. Ühtlasi pidi Emanist saama uue rasvumisravimi katsejänes.

Õde süüdistas arste vassimises Kuid juba mõni nädal hiljem alustas Emani õde Shaimaa Selim arstide vastu rünnakut. Ta avaldas sotsiaalmeedias lühikese video, milles väitis, et õde pole alla võtnud nii palju, nagu tohtrid väidavad. Ta lisas, et Eman pole endiselt suuteline end liigutama ega rääkima. „Ta [lõikust juhtinud dr Muffazal Lakdawala] ei kaalunud Emanit enne ega pärast,“ väitis Shaimaa BBC Newsile. „Kui tal on tõendeid kaalukaotusest, näidaku meile „enne ja pärast“ videot.“ Shaimaa sõnul on tema õe tervislik seisund habras. „Tema kehas pole normaalset hapnikku. Ta peab kogu aeg hapnikumaski kandma. Ninast makku läheb voolik, sest ta ei saa suu kaudu korralikult süüa ega juua.“ Kuid haigla esindaja ütles BBC-le, et möödunud esmaspäeval kaaluti patsienti uuesti – ning Emani kehakaal olevat langenud juba 172 kilole. Dr Lakdawala tõrjus Twitteris Shaimaa süüdistust sõnadega: „Shaimaa Selim, te tapsite üheainsa löögiga inimlikkuse. Jumal aidaku teid, kui mõistate, mida te teinud olete. Jätkan Emani ravimist ja tema eest palvetamist.“ Shaimaa väljendas kartust, et õde tunnistatakse peatselt terveks ja saadetakse koju Alexandriasse tagasi. „Selliseid juhtumeid on ka mujal maailmas. Ameerikas ja teistes maades on ülekaalulisi. Selleks, et kaalus alla võtta ja normaalseks saada, oleksid nemad haiglas olnud aasta või kaks,“ ütles Shaimaa ja lisas, et Egiptuse haiglas ei leiaks tema õde mingit abi. Eman viidi üle hoopis Araabia Ühendemiraatidesse Abu Dhabi Burjeeli haiglasse. Tema eest asus hoolitsema 20 spetsialisti. Arstide sõnul olid Ameni hädade põhjuseks haruldane kilpnäärmeseisund. Tänavu pidi talle tehtama veel mitu lõikust. Nüüd aga saabus kurb uudis. Äsja 37aastaseks saanud Emani pole enam. Arstide sõnul oli ta surnud oma kehakaalust johtuvate tüsistuste, sealhulgas neerupuudulikkuse ja südamehaiguse tõttu. Reedel oli naise seisund dramaatiliselt halvenenud ning ta heitis esmaspäeval hinge. „Meie palved ja südamlik kaastunne omastele,“ seisab haigla avalduses.