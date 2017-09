USA demokraat, endine kongresmen Anthony Weiner (53) puhkes New Yorgis nutma, kui kuulis, et kohus mõistis ta 15aastasele tüdrukule peenisepiltide saatmise eest 21 kuuks vangi, vahendab The New York Times. Anthony Weiner sattus esimest korda küberseksiskandaali juba 2011. aasta kevadel, kui ta oli Brooklynist ja Queensist valitud kongresmen, keda peeti demokraatide tõusvaks täheks ja tulevaseks New Yorgi linnapeaks. Poliitik riputas aga kogemata Twitteri vahendusel kõigile nähtavana üles siivutu pildi oma alakehast. Tegelikult pidi mobiiliga tehtud fotot nägema ainult üks kolledžitudeng Seattle´is. Skandaalile lisas värvi asjaolu, et Weiner oli noor abielumees. Ta abiellus tollase välisministri Hillary Clintoni abilisena töötanud Huma Abediniga 2010. aasta suvel ning naine ootas parajasti esimest last.

Weiner tunnistas, et ta on internetiseksi harrastanud mitme naisega juba aastaid. Ta rõhutas, et tegelikke abieluväliseid suhteid ei ole tal olnud ning ühegi küberseksipartneriga ei ole ta kunagi kohtunud. Weiner lubas minna ravile, et saada paremaks abielumeheks.

USA seaduste järgi ei ole internetiseks karistatav, kuid Weinerile pandi eelkõige süüks vassimist ja valetamist. Skandaali sekkus tollane president Barack Obama, kes ütles, et tema astuks Weineri olukorda sattununa tagasi. Presidendi sõna tuleb pidada tavaliselt seaduseks ja Weiner lahkuski kongressi esindajatekojast. 2013. aastal kandideeris Weiner New Yorgi linnapeaks. Plaanile tõmbas kriipsu peale 22aastane naine, kes teatas, et Weiner saatis talle sündsusetu foto Carlos Deingeri nime all pärast seda, kui ta oli endisele kongresmenile kirjutanud ja tema armuafäärid hukka mõistnud. Kolmandat korda pani Weiner kogu meedia endast kõnelema mullu, kui selgus, et ta oli saatnud seksisõnumeid ja ebasündasid pilte 15aastasele tüdrukule ning sundinud tüdrukut ka arvuti ees lahti riietuma. Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) avastas mullu sügisel Weineri koduarvutist ka tollase presidendikandidaadi Hillary Clintoni tuhatkond tööalast kirja, mida seal ei oleks tohtinud olla. Weineri abikaasa Huma Abedin oli ka valimiskampaania ajal Hillary Clintoni lähedane abiline. Võimalik, et just see kirjaskandaal sai Hillary Clintonile presidendivalimistel saatuslikuks.