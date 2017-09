Kaljulaid ei ütle küll otsesõnu, et tembu taga on sotsist Rainer Vakra, aga fantaasiaks palju ruumi ei jäta ka.

Vrakk olevat Kalamajas Jahu tänava nurgal seisnud juba mitu kuud, kuid nüüd on sinna ilmunud sõnum Raimond Kaljulaidile „Lubad, aga ei tee Raimond?“.

„See on alati positiivne, kui ka konkurendid pingutavad, et sulle reklaami teha,“ kirjutab ta oma Facebooki lehel ja paneb lause lõppu lõbusa naerunäo.

„Eel- ja e-valimiste alguseni on loetud päevad. Juba 05.10 saab iga põhjatallinlane kaasa rääkida, keda nad oma linnaosa vanemaks tahavad. Mind või mõnda idikat, kes arvab, et linnaosa vanemad peaksid ise korvivõrke posti otsa riputama ja vanu autosid tänavalt ära vedama. Juhtide töö on juhtimine,“ seletab Kaljulaid.