“Mõni hommik oli niimoodi, et ma isegi öösel ei maganud, et ma olin nii elevil, et saan kommi süüa,” meenutab Agneli.

Igal aastal pöördub üha enam inimesi arsti poole söömishäirete tõttu. Söömishäirete spetsialistid kinnitavad, et tegemist ei ole enam teismeliste tüdrukute haigusega, vaid see puudutab kõiki - noori ja vanu, naisi ja mehi. „Radarile“ räägivad kaks noort naist avameelselt oma söömishäiretest - sellest, kuidas see tekkis, kuidas nad ravile jõudsid ning kuidas nad sellega igapäevaselt võitlevad.

“Inimene on ennast nii haigeks viinud ja tema ainukene selline nõusolek midagi endale juurde võtta on see, et ta ütleb, et ma olen nõus ainult oma uriini jooma, sellepärast, et ma ei taha ühtegi grammi oma kehale lisaks saada, ehk et juba selline väga-väga häirunud mõttekäik,” räägib Tallinna Lastehaigla psühhiaater ja psühhoterapeut Anne Kleinberg ning kinnitab, et anoreksia suremus on väga kõrge, psüühikahäiretest üks suurimaid.