Eile avaldas Iltalehti Sami Lotila loo, et Soome üks kuulsamatest mäesuusatajatest Kalle Palander plaanib oma Ida-Virumaal asuva Ontika mõisa müüki panna. Kalle Palanderi abikaasa Riina-Maija Palanderi sõnul pole see üldse tõsi. Lotila tõi oma loo alguses välja mõisaga kaasnevad suured kulud, mis ulatusid 2014. aasta aruande järgi 420 000 euroni. Majutus- ja toitlustusteenuste pakkumisega teenis mõis toona vaid 53 000 eurot. Riina-Maija Palander ei eitanud neid numbreid, kuid seletas, et mõis ei ole nende jaoks üldse äri, vaid lihtsalt mõnus suvekodu. Palanderi sõnul küsitakse neilt kogu aeg, kas nad plaanivad mõisa müüa ja vastuseks on alati olnud kindel ei.

„Ajakirjanik kirjutas lihtsalt selle, mis Kalle ütles, teisiti ümber. Kalle oli naljatades öelnud, et mõis ei ole müügis, aga kui keegi tuleb koduõuele ja tahab seda näiteks kahe miljoni eest ära osta, siis miks mitte. See oleks lihtsalt tark tehing ja sellisel juhul küsiksime ostjalt, kas ta ei tahaks meilt mõnda teist kohta ka ära osta“ rääkis Palander naerdes ja lisas, et nende jaoks on Ontika mõisa ümber keerlevad müügijutud lihtsalt naljakad. Ontika mõis (Ardo Kaljuvee/Ajakirjade kirjastus)

Palanderi sõnul ei ole nad müügi peale tõsiselt mõelnudki. „Ma arvan, et ajalehed tahavad lihtsalt draamat teha, sest lugu peab müüma,“ ütles Palander. Ta seletas, et Ontika on nende perele armsaks saanud. „Kui me selle koha ostsime, siis nägi see välja nagu prügimägi, me ei taha, et see jälle samasuguseks muutuks. Oleme siia oma raha alla pannud ja Ontikat taastanud, see koht on väga südamelähedane, mingist müümisest küll juttu ei ole,“ kinnitas Palander veel kord ja kirjeldas, kuidas talle on eilse artikli pärast paljud murelikud tuttavad helistanud ja küsinud, mis juhtus.