Robert Davi, kes on tuntud karmikoeliste filmirollide poolest Hollywoodi linateostes „Agent 007: Luba tappa“, „Visa hing“, „Palgasõdurid 3“ ja „Showgirls“, astub seekord üles kaks korda, 7. ja 8. oktoobril Tallinnas ning Tartus. Kontsertide pressiesindaja Siim Sups kinnitab, et Davi on tõesti palunud korraldajatel läkitada personaalsed kutsed meie praegusele ja eelmisele presidendile ning peaministrile. „Peaminister ei saa kahjuks kontserdil osaleda, presidentidelt ei ole me veel tagasisidet saanud," ütleb Sups.

„Niisiis kutsun ma teda uuesti – nii tema kui ka tema abikaasa on lahkesti kontserdile palutud.“ Kuid Toomas Hendrik ja Ieva Ilves pole ainsad kõrged külalised, kellele Davi loodab laulda. „Samuti on kutsutud praegune president Kersti Kaljulaid ja tema abikaasa ning peaminister Jüri Ratas ja tema kaasa Karin. Ning kogu parlament,“ loetleb mees Õhtulehele antud intervjuus.

Kahe aasta tagusel kontserdil nimetas Davi Eesti maailma kõige paremini hoitud saladuseks. Küsimusele, mis meie maal toona sügavaima mulje jättis, vastab filmitäht ja laulja esimese hooga: „Kaunid naised.” Ta lisab, et armastab Tallinna keskaegset vanalinna. „Eesti on väga edumeelne ja lummav maa. Olen Los Angeleses kõigile sõpradele rääkinud, kui külalislahked inimesed Eestis on ja kui tore mul oli seal aega veeta,“ väidab Davi. Enda sõnul on ta levitanud sõna ka eestlaste panusest Skype’i loomisel ja sellest, kuidas siin on pea kõikjal internet.

„Mul õnnestus jalutada vanalinnas ja einestada mõnes väga heas restoranis. Üks neist oli Manna La Roosa, mis asub koha peal, kus kirjutati väga kuulus raamat „Kevade“,“ demonstreerib Davi oma esimesest Eesti külastusest rääkides erakordselt head mälu. Restoraniga samas majas elas aastal 1908 tõepoolest Oskar Luts, kes kirjutas selles hoones osa oma tuntuimast teosest.

Tartu ajalugu on selge kui vesi

Davi tunnistab, et ei teadnud oma seekordse teise kontserdipaiga Tartu kohta varem kuigi palju, kuid on nüüd hoolega linna ajaloosse kaevunud. „Esiteks on minu jaoks üsna huvitav, et selle koha peal on olnud asula 5. sajandist peale ja et linnal on kirev ajalugu, mis ulatub 1200. aastatesse,“ mainib ameeriklane, pidades silmas eelviikingiajal oletatavasti Toomemäel paiknenud asulat ja Henriku Liivimaa kroonika märkmeid.

„Teiseks pean ma ennast romantikuks, nii et minu jaoks oli põnev teada saada, et rahvusliku ärkamise ajal eestlaste kultuurikeskus ja et seal toimus Eesti esimene laulupidu. Et seal rajati aastal 1870 esimene rahvuslik teater ja 1872. aastal Eesti Kirjameeste selts. Ja et Tartu on Eesti vanima ja tunnustatuima ülikooli kodulinn,“ loeb Davi üles hiljuti õpitud ajaloofakte.

1951. aastal sündinud Davi lauluoskus paistis silma juba keskkooli ajal. Ta õppis klassikalist laulmist, kuid kurnas oma hääle üle, sest tahtis laulda tenoripartiisid, kuigi on bariton. Vahepeal filmi- ja telenäitlemisele pühendunud mees hakkas nn suurest Ameerika lauluraamatust ehk 1920.–1950. aastate kuldvaramust pärit lugudega kontserte andma umbes kuus aastat tagasi. Kuna ta oli Frank Sinatra sõber, esitab ta sageli Sinatra lööklaule.

Robert Davi 2015. aasta detsembris Saku suurhallis esinemas kavaga „Davi Sings Sinatra“. (Laura Oks)

Uue tuuri „Born Free Tour“ kontsertidel Nordea ja Vanemuise kontserdimajas kõlab Davi kinnitusel palju uusi laule, mida ta siin eelmine kord ette ei kandnud. „On ka laule, mis pole varem sellisel kujul kõlanud, näiteks Willy Nelsoni kuulsaks lauldud loost „You Were Always on My Mind“ esitan ma omaenda unikaalse tõlgenduse. Et tänavu oli Dean Martini 100. sünniaastapäev, laulan ka mõnda tema lugu,“ avaldab Davi.