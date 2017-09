Ida-Virumaal Jõhvi külje all asub väike Tammiku alevik, mille elanikel on suur mure – esimesest augustist kaotati ära bussiliin, mida paljud kasutasid linnas kaupluses, tööl ja arstil käimiseks.

Pensionär Silvi sõnul ei ole transport Tammiku ja Jõhvi vahel täiesti kadunud, kuid on alates 1. augustist äärmiselt puudulik. Graafik on nii hõre, et õhtuti ei pääse inimesed meelepärasel ajal koju. Kohalike kõige suurem mure on praegu pühapäev, kui Tammikule ei käi ühtegi bussi. Naise sõnul on ta pöördunud probleemiga ka vallavalitsuse poole, kuid sellest polnud abi. Ega ka mitte sellest, et kohalikud kogusid 132 allkirja, et buss uuesti sellel liinil sõitma hakkaks. „Me tahaks, et keegi meile ometi appi tuleks,“ ohkab raskelt Silvi.

Jõhvi abivallavanem Vadim Ivlijev kinnitab, et Jõhvi vallavalitsus on probleemist teadlik. Ivlijevi sõnul tegi enne liini sulgemist maavalitsus uuringu, mille järgi Tammiku aleviku peatusest sõidab tööpäevadel 48 inimest ja puhkepäevadel 39. Septembris tehti teinegi uuring, mis samuti näitas, et Tammiku alevikust pole kuigi palju sõitjaid.

Praegu käib Tammikust läbi maakonnaliin 107, mille viimane buss väljub Jõhvist kell 17.10 ning pühapäeval ei sõida üldse. „Vastavalt tööohutuse normidele ei ole võimalik lisada olemasolevale bussile veel ühte sõitu ega ka pikendada bussijuhi tööpäeva. Bussi lisamine ei kattu maanteeameti 2017. aasta eelarvega,“ selgitab Ivlijev, kelle sõnul on Jõhvi vallavalitsus probleemi arutanud ka Tammiku külaseltsiga.

Abivallavanem selgitab, et Jõhvi linnavalitsus otsib õhtuste liinide probleemile praegu lahendust ning on pöördunud ka maanteeameti poole, kuid ei saanud sealt rahalist abi. Vald pingutab edasi teiste partneritega, et saada lisarahastust Tammiku elanikele meelepärase bussiühenduse jaoks.