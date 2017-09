„Need lapsed järgnesid meile mõne minuti vältel. Hoidsin neil silma peal, kuna nad olid veele liialt lähedal,“ rääkis BBC-le Clayton - peigmees, kes oma pulmapäeval ühe lapse elu päästis.

„Kui Brittany'st üksikpilte hakati tegema, märkasin, et alles on jäänud ainult kaks last. Hüppasin vette, kui nägin seal poissi, kes üritas oma pead pinnal hoida,“ kirjeldas Clayton oma tähtsa päeva sündmusi. „Tirisin ta veest välja, temaga oli kõik korras,“ lisas ta.

Claytoni abikaasa arvas esiti, et peigmees oli vette hüpanud naljaviluks. „Ilmselt teinuks enamus meist samasuguse otsuse,“ kommenteeris ta mehe kangelastegu.

Kuna kõik juhtus fotosessioonil, oli kohal ka piltnik, kes juhtunu kaamerasse sai. „Kui ma end ringi pöörasin, oli tema juba jõkke hüpanud. Jätkasin lihtsalt päevasündmuste jäädvustamist,“ ütles Darren Hatt väljaandele.