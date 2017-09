Spinning recordsi all toimetav 24. aastane hollandlane Sam Feldt on tõeline hitimeister. Tema versioon Robin S' loost "Show me love" sisenes UK edetabelitese 4. kohal ning püsis seal märkimisväärselt kaua. Sami lugu "Summer on you" on Spotifys kuulatud rohkem kui 6 miljonit korda ning tema lugu "The Devil's Tears" on 2016 aasta Spotify enim allalaetud lugude top kümnes!



Noor hollandlane on astunud üles maailma suurimatel muusikafestivalidel nagu Ultra Miami, Tomorrowland, Coachella & EXIT festival. Tema debüüt stuudioalbum “Sunrise” ilmub juba 6. oktoobril.