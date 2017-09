Naine pidas rasedana vapralt vastu keemiaravi, kuigi tõenäoliselt just seetõttu aidati pojake ilmale keisrilõike abil kaks kuud enne sünnitähtaega. Naine jätkas raviga ja jaanuaris said nad häid uudiseid - vähk oli taandunud.

Õnn astus uksest sisse, kuid on juba valmis ka selle pere juurest lahkuma.

Kaks kuud hiljem algasid 34-aastasel naisel tugevad seljavalud. Arstid avastasid, et naise ajus on 14 kasvajat. Arstid teatasid perele kurva uudise, et nemad enam naist aidata ei saa.

Pühendunud abikaasa Neil teab, et teda ootab ees hüvastijätt oma naisega. Tema poeg Kaiden jääb emata ja isal tuleb üksikisana hakkama saada.

„On raske teda praeguses seisus vaadata. Ta magab enamuse ajast ja tal ei ole üldse energiat. Enamasti on ta väga suures segaduses. On päevi, mil ta isegi ei mäleta, et tal on laps," kirjeldab mees.

Siiani oli naine alati olnud naerusuine ja jutukas, kuid kõik muutus järsult.

Neil`i vend Chris on algatanud kampaania, et koguda taksojuhist vennale sel raskel ajal raha. On mõistetav, et sureva abikaasa ja beebi kõrvalt taksot juhtima Neil ei pääse.

„Me kõik üritame neid aidata, kuid kulud on suured," muretseb Chris aja pärast, mis saab siis, kui Neil ja Kaiden kahekesi jäävad.