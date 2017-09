Põhja-Tallinnas Nisu ja Aru tänava ristis asuv teelõik on täielik songermaa – pori ja veega täidetud sügavad rööpad muudavad liiklemise vaevaliseks ja on pinnuks silmas nii autojuhtidele kui ka jalakäijatele. Kõige hullem on olukord vihmase ilmaga. „Jalakäijal pole kusagil käia siin,“ ohkab Nisu tänava elanik.

Nisu 28 majas elav pensionär kurdab, et tema kodutänava kõrval asuv sõidutee on täielik songermaa, mistõttu on seal liiklemine äärmiselt raskendatud. „Jumal, siin uputab. Sest kõik suured autod sõitsid siit läbi, kui ehitusprahti ära veeti. Jalakäijal pole kusagil käia siin,“ räägib ta. Naise sõnul lõhkus sõidutee lähedalasuva spordihalli ehitus.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse avalike suhete nõunik Maksim Rogalski lubab, et see tee parandatatakse kindlasti ära. Rogalski sõnul teeb kommunaalamet esmaseid parandustöid käesoleval nädalal, et tagada jalakäijatele läbipääs. „Põhjalik remont tehakse 2018. aastal, see eeldab suuremahulisi projekteerimis- ja ehitustöid. Seal on probleem kanalisatsiooniga, vesi ei voola ära,“ selgitab Rogalski.