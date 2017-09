Möödunud aastal tõmbas avalikkuse tähelepanu tõsiasi, et Äripäeva korraldataval majanduskonverentsil Äriplaan 2017 astus lavale vaid üks naisettevõtja. Tänavuse Äriplaani ainsaks lavale astuvaks naiseks on konverentsi moderaator. Milles asi?

Äriplaan 2018 programmijuht ja Äripäeva konverentside toimetuse juht Marili Niidumaa selgitab, et see, et laval on ainult mehed, on lihtsalt juhtunud. „Äriplaani korraldamine on väga pikk protsess: see algab juba aasta enne Äriplaani ja me teeme ikka oma niiöelda dreamlist'i, keda kõike me tahaksime sinna esinema ja me teeme neid pakkumisi.“ Niidumaa sõnul proovitakse kõnelema saada kõige paremaid Eestis aktiivseid tegutsevaid ettevõtjaid ja suuromanikke: „Äriplaani eripära on see, et laval on ainult ja ainult omanikud,“ rõhutab ta, lisades, et ainsateks eranditeks on peaminister ja Eesti Panga direktor, kes annavad majanduses toimuvast üldpildi.

„Ja kui seda niimoodi vaatama hakata, siis olukord on lihtsalt selline, et tegelikult ei ole ju üleliia palju naisomanikke,“ ütleb Niidumaa. Ta lisab, et esinejaid valides ei ole mõeldud, millisest soost esineja parasjagu on. „Jah, me oleme teinud ettepaneku paljudele naistele, aga on tulnud välja – nad on öelnud, et nad ei osale ise aktiivselt oma ettevõtte juhtimises,“ selgitab programmijuht, et mitmetel juhtudel on ettevõtjast abikaasa kandnud oma naise juhatuse või nõukogu liikmeks ilma et naine selles aktiivselt kaasa teeks.