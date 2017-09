Hiljuti külastas Tallinna diivade diiva Peterburist ja tegi Babuljal pidutsejatele silmad ette!



Venemaal juba osatakse pidutseda! Tallinnat väisas Peterburi diiva (Klubi Teater)

On ammu teada, et Venemaal osatakse pidutseda. Saime sellele taas kinnitust möödunud nädalavahetusel. Klubis Teater toimunud peol Babulja Special peol oli kohal lugematu hulk kaunitare, kuid vaid üks püüdis pilku teistest enim.

Harjumatult avatud, meeldivalt võrgutav ja uskumatult kaasahaarav Masha Mati ei sattunud peole kogemata, vaid oli Peterburist ekstra kohale kutsutud, et üks Eesti pidu korralikult käima tõmmata.

Särava show'ga vallutas kaunitar hetkega kõigi südamed ning pärast kontserdi lõppu läks olukord veelgi huvitavamaks. Babulja Specialile kohaselt ei puudunud peolt kangemat sorti keelekaste, lõbusad vene hitid ega ka flirtivad piigad ja pilgud, mis Masha Matit peo lõpuni ühest saali otsast teise saatsid.

Piilu galeriid ja veendu ise!