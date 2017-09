„Eesti laulult“ tuule tiibadesse saanud lauljatar Liina-Ariadne Pedanik postitas täna Instagrami, et tema operatsioon läks hästi.

Noor lauljatar rääkis Õhtulehele, et piinad algasid juba veebruarist saadik, kui nädal enne Eesti laulu finaali oli tal ajaseljas disk paigast ning surus paremapoolsele närvile: „Selle tõttu kiirgas valu alaseljast kuni parema jala sääremarja lõpuni välja. Veebruarist saati käisin füsioteraapias, aga kuna mul on ka skolioos ning tugev diskide kulumine, siis praegusel juhul aitas ainult operatsioon.“

Ariadne operatsioon toimus eile, ent lauljatar on juba rõõmus, sest operatsioon oli edukas: „Enesetunne on veel nõrk ning püsti seismine nõuab palju energiat, kuid see tuleneb kõik narkoosist ja ravimitest.“

Liina-Ariadne saab juba täna koju taastuma: „Arst vaatas haava ka üle, mis oli väga heas korras ja operatsioon oli edukas.“