Pimedate Ööde filmifestival täiendas põhivõistluskava Sulev Keeduse filmiga „Mehetapja / Süütu / Vari”. Tegu on selle kauaoodatud linateose maailmaesilinastusega. Viimati pääses Eesti film põhivõistluskavva kolm aastat tagasi, kui seal linastus „Risttuules”, teatavad korraldajad.

„Mehetapja / Süütu / Vari” on kolmest erinevas ajas kulgevast novellist koosnev draama, mille ühendavaks lüliks on näitleja Rea Lest (pildil), kes mängib kõiki kolme peategelast. „Mehetapja” tegevus leiab aset 19. sajandi lõpus, kui talutütar Maara pannakse vastu tahtmist mehele. „Süütu” sündmused hargnevad 1949. aastal, kui ingerlasi hakatakse Eestist välja saatma ja Elina astub selle vältimiseks fiktiivsesse abiellu eestlase Heinoga. Nüüdisajas liikuvas „Varjus” põgeneb Luna Lee kodust, et teada saada, kas kusagil on veel midagi peale tühjuse.

PÖFF on seni välja kuulutanud kaheksa põhivõistlusprogrammi filmi, mille seas on seni veel üks Eestiga seotud linateos, soomlase AJ Annila „Igitee”. Selle Soome riigi 100. sünnipäevaks valminud ja Virumaal üles võetud ajaloolise draama kaastootjaks on Taska Film.

Kogu põhivõistlusprogrammi avalikustab festival 17. oktoobril, debüütfilmide võistlusprogrammi 24. oktoobril. PÖFF leiab tänavu aset 17. novembrist 3. detsembrini.