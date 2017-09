Kongressi komisjon kutsus kõiki tööasjus erameili kasutanud Valge Maja ametnikke üles oma kirju ette näitama.

Teema kerkis pinnale pärast seda, kui selgus, et president Donald Trumpi väimehest nõunik Jared Kushner kasutas töö asjus isiklikku meilikontot, kirjutab BBC. Teadaolevalt on Kushneril palutud säilitada kõik e-kirjad. Samuti on erakonto olemasolust teada andnud Trumpi tütar Ivanka.

New York Timesi andmeil on isiklikku e-postkasti kasutanud ka Valge Maja endine strateegiajuht Steve Bannon, endine personaliülem Reince Priebus ja nõunikud Gary D Cohn ning Stephen Miller.