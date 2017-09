101 kilo kaalunud naine võttis end käsile ja hakkas trenni tegema ning toitumist jälgima. Juba kaks aastat hiljem kaalus ta vaid 65 kilo! Kui oled ammu mõelnud, et võiks kehalt mõned liigsed kilod kaotada, siis just see on lugu, mis peaks sind inspireerima.

Esbeidy Barrera kaalus 101 kilo ja oli õnnetu, sest polnud oma kehaga üldse rahul, kirjutab Bored Panda. Ta otsustas, et on aeg muutusteks.

Ja 19-aastane naine tunnistab, et pole end kunagi varem nii õnnelikuna tundnud. On kah põhjust, sest ta kaotas kahe aastaga 36 kilo.