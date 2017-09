65aastane Sting valmistub Põhjamaade turneeks rannamõnusid nautides.

29. septembril Tallinnas esinev superstaar jäi paparatsokaamera ette Prantsuse Rivieral Beaulieu sur Meris.

Fotod kinnitavad, et vanameister on endiselt supervormis. Varsti 66aastaseks muusik harrastab joogat, aga on ka ilmselge agarusega jõusaalis käinud. Küllap on ka menüü ülitervislik, sest liigset rasva ei paista Stingi ihul kusagilt.