Varasemas elus Bruce Jennerina tuntud Caitlyn Jenner kinnitas Kardashianide klanni esimese liikmena, et tema 20aastane tütar Kylie Jenner ootab last.

The Suni küsimusele, kuidas Caitlyn uudisest teada sain, vastas too: „Võin vaid öelda, et see oli mõnda aega tagasi.“

Meigiärinaisest kaunitari lapse isaks peetakse räppar Travis Scotti (25), kellega ta on kurameerinud aprillist saadik. Asja on keeruliseks ajanud Kylie endine kallim, samuti räppar Tyga, kes andis Snapchatis mõista, et tegu on tema lapsega.

Kylie ise pole raseduskõlakaid kinnitanud.