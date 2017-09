Seriaalinäitleja ja juuksurina leiba teeniv Lauri Pedaja postitas eile õhtul Instagrami šokeeriva foto, kus mehel on nina verine.

Lauri kirjutab foto all: „ Ausalt. See on viimane kord, kui ma pimedas koju kõnnin.“

Ausalt. See on viimane kord kui ma pimedas koju kõnnin A post shared by Lauri Pedaja (@lauripedaja) on Sep 25, 2017 at 10:48am PDT

Õhtulehel pole õnnestunud veel Pedajaga ühendust saada.