USA valitsuse pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders on teatanud, et Põhja-Korea eilne süüdistus on absurd. Sanders kinnitas, et USA ei ole Põhja-Koreale sõda kuulutanud.

Lisaks kutsus Valge Maja Pyongyangi üles provokatsioone lõpetama, kirjutab BBC. Varasemalt oli Põhja-Korea öelnud, et neil on õigus USA pommitajad alla tulistada, seda isegi juhu, kui need ei viibi Põhja-Korea territooriumil.

ÜRO pressiesindaja on juhtunut kommenteerinud kartusega, et tulised kõnelused võivad lõppeda fataalsete arusaamatustega.

Eile teatas Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho, et maailmal tasuks meeles pidada, et just USA kuulutas neile esimesena sõja. Ri kommentaarid tuginesid Trumpi sõnavõtule, milles ta ütles, et Põhja-Koread pole enam kauaks.