Briti kõmulehe The Sun allikate andmeil võivad „Troonide mängu“ näitlejatele Kit Haringtonile ja Rose Leslie'le peatselt pulmakellad kõlada.

Jon Snow' ja Ygritte'i osatäitjad on kurameerinud 2012. aastast saadik, kuid neil õnnestus oma armulugu kuni eelmise aastani varjata. Nüüdseks on 30aastased näitlejad leivad ühte kappi pannud ning paistab, et Harrington on Rose'ile viimaks ka abieluettepaneku teinud.

„Kuupäeva pole nad veel paika pannud, aga nad rääkisid eelmisel nädalal perele ja sõpradele kihlumisest,“ kinnitab The Suni allikas.