Selle aasta Nobeli auhindade võitjatele antakse võrreldes viimatiste aastatega suurem rahaline auhind, teatab The Local.

„Nobeli Fondi juhatus otsustas 14. septembril toimunud koosolekul, et 2017. aasta Nobeli auhinnafond on 9 miljonit Rootsi krooni (1,1 miljonit dollarit) kategooria kohta,“ ütles Stockholmis asuv erasektori asutus nädal enne auhindade väljakuulutamist.

2012. aastal vähendati rahasummat kümnelt miljonilt kroonilt kaheksale. Toonane otsus võeti vastu, et sihtasutuse kapitali mitte pikaajalisse ohtu seada.

Nobeli Fond sõnas eile, et ehkki fondi rahaliste vahendite pikaajaliseks tugevdamiseks on meetmete rakendamine endiselt päevakorras, on olukord siiski stabiliseerunud.