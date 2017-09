Kuninglik armulugu muutub üha avalikumaks ning tüürib järjest kindlamalt kihluse poole.

Prints Harry ja tema sõbratar Meghan Markle ilmusid Torontos Võitmatute mängudele lausa käsikäes ning õrnutsesid ratastoolitennist vaadates tribüünil varjamatult.

The Mirror märgib, et armunud paar eiras kuningakoja protokolli, mis näeb ette, et kuningliku pere liikmed ei kõnni avalikkuse ees käsikäes. Seda reeglit on rangelt järginud Harry vanem vend William ja tema abikaasa Catherine, kes ametlikel kohtumistel käest kinni ei hoia.