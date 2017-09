Kose Kodu juhataja Kadri Tulp Liilija poolt esitatud süüdistusi eitas. Fakti, et naine viidi teise korruse toast nii öelda šokiteraapia korras esimesele, ta ei salanud. Kuidas on lood puudutavate ukselinkide ja kinnikeeratud kraaniveega – neile küsimustele Tulp ei vastanud.

Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS tegevjuht Vambola Sipelgas, kelle hallata on ka Kose Kodu teatas samuti, et süüdistustel puudub alus ning lükkas ümber ka väite justkui oleks Tulp ajakirjanikule saadetud kirjas öelnud, et nad on vanainimese peal šokiteraapiat korraldada. Ometi lubas ta korraldada sisejuurdluse artiklites toodud informatsiooni kontrollimiseks.

Sipelgas ütleb, et juurdluse käigus andsid selgitusi Kose Kodu töötajad ja vesteldi Kose Kodu klientidega. Toimus töötajate üldkoosolek.

Sisejuurdluse tulemusena selgus, et artiklites toodud info ei leidnud kinnitust. Sipelga sõnul oli artiklite sisus vasturääkivusi ja ebatäpsusi ning teksti sisu eksitav. Milliseid vasturääkivusi, pole eraldi välja toodud.

„Rikkumisi, eriti veel selliseid, mida pole võimalik ühegi ametniku eest varjata, pole meie hooldekodus kunagi tuvastatud,“ teatab Sipelgas ja loeb üles rea asutusi, kes on nende tegevust regulaarselt kontrollimas käinud.

Olgu öeldud, et tegemist on asutustega, mis ei teosta sisulist järelvalvet vaid inspekteerivad igaüks enda pädevusse kuuluvaid nõudeid (nt hügieeninõuded). Sisulist järelvalvet teostab õiguskantsler, kuid tema ei ole Kose Kodu külastanud.

Küsimusele, kuidas Sipelgas saab öelda, et Kose Kodus ei ole kunagi rikkumisi olnud, kui juhataja Tulp on öelnud, et paigutasid ühe vanuri nii öelda šokiteraapia korras esimesele korrusele sügavalt dementsete sekka, vastab Sipelgas, et antud vastus on kontekstist väljas ning rohkem nad antud kaasust ei kommenteeri.