Your Tango toob välja kolm sodiaagimärki, kes on abieluks parimad kaaslased.

Vähk on emotsionaalne, romantiline ja ei pelga end siduda. Nad naudivad suhtes olemist ja on lojaalsed. Kui oled õnnega koos ja abiellud Vähiga, siis naudite pikka kooselu armastuses.

Kaljukits on väga traditisooniline ja vanamoodne - perele keskendunud. Nad pühenduvad ja on usaldusväärsed. Kuigi nad pühenduvad oma tööle, siis leivad võimaluse ka märgata seda üht ja nende jaoks erilist inimest.

Kui sa suudad püüda Jäära tähelepanu, siis hoia kinni - sõit temaga läbi elu on vägev. Kirglik, impulsiivne ja armastav - see muudabki ta abiellu sobivaks. Ta on tõeline saaks, keda hoida! Kuigi Jäär on impulsiivne, siis ei astu ta abiellu kiirustades, vaid valib põhjalikult. See on ka põhjus, miks tema otsuseid ja tundeid sinu suhtes võib usaldada.