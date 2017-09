Üha rohkem kodude ja äripindade müüjaid on mõistnud tõsiasja, et parim viis ostjale interneti kaudu oma objektist head ülevaadet anda on virtuaaltuur kinnisvarakuulutuse juures.

Tegemist ei ole ammu enam utoopilise tehnoloogiaga, vaid kõigile taskukohase teenusega, mis aitab kinnisvara kiiremini ja ressursse säästvamalt müüa. Virtuaaltuuri teostamiseks peaks kinnisvara ainult olema kohendatud ja koristatud, sisustusdetailid paigas ja aed parimas võimalikus korras. Lisaks on võimalik saada sama protsessi raames juurde kvaliteetsed fotod.

Eraisikutel ja firmadel on võimalik kinnisvaraportaali City24 abil tellida oma kodu või kontori ülevaatlik virtuaaltuur kõigest mõne hiireklikiga, kas siis kinnisvarakuulutust sisestades või otse virtuaaltuuride lehelt.

Ärge jätke enne kõige pimedama aja saabumist kasutamata kauneid sügispäevi ja imelist loodust, eriti siis, kui tegemist on maja müügiga. Virtuaaltuur võimaldab teha suurepäraseid sise- ja välisvaateid, mida on ostuhuvilistele ka pimedamatel aastaaegadel hea näidata. Kui tegemist on näiteks maamajaga, mis asub suurematest keskustest kaugel, on virtuaaltuur asendamatu võimalus, andmaks kliendile objektist detailset ülevaadet ja hoidmaks kokku nii omaniku kui maakleri aega.

Virtuaaltuur sobib ka tõestatult ärikinnisvara ja maa müügi elavdamiseks.

Vajadusel aitavad City24 profid panna kokku ka väikese turunduspaketi virtuaaltuuri esitlemiseks sotsiaalmeedias.

