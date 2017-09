Kell 9.17 käis Vikerraadios külas muusik ja teadmamees Tarmo Urb, kes talle omaselt otsekoheselt rääkis, mis talle ei meeldi poliitikute juures ja sarjas ka Eesti poliitikat.

„Mul ei ole absoluutselt aimugi, mis Eesti poliitika teeb," rääkis Tarmo Urb Vikerhommikus. Jüri Ratas olevat tema arvates hea, aga mitte see, et ta keskerakondlane on. „See poliitikute teema minuarvates on miski nii ammu aegunud saade. Nagu need raadiosaated, mis on vanainimeste jaoks jäänud harjumusest alles ja mida vaadatakse enne magamaminekut, sest supi ja voodimineku vahel ei ole midagi teha. Siis istutakse ja kuulatakse poole kõrvaga, aga nagu ei kuulata ka, sest see ei tähenda mitte midagi. Ma arvan endiselt, et poliitikud on meie ühiskonna kõige madalam koht. (Naerab) Sorry.“

Ja ta jätkas. „Poliitika tähendabki, et inimesed elavad konfliktist. Poliitikute põhiülesanne ongi hoida kõik p***es, vastasel juhul poleks neid ju vaja. Kindlasti pole poliitikute ja poliitika eesmärgiks luua harmooniat ja püsivat õnne ja rahu. Seda on elu juba näidanud viimased paarsada aastat. Nende ülesanne on teenida konflikti pealt ja puuduse pealt ja müüa inimestele ajutist rahu, ajutist peavarju, ajutist tervist, mille eest tuleb kogu aeg raha peale visata ja hoida inimest hirmus, et nad ostaksid sinult turvatunnet. See on poliitika minu jaoks.“