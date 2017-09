Perit Muuga uus kollektsioon "Iidsete laante maa" on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Kollektsiooni mustrid, tekstuurid ja toonid on paljuski inspireeritud vanade eestlaste käsitöömeistrite kasutatud materjalidest nagu puit, raud, pronks, vask ja hõbe. Samuti on taas tulemas hundimustrid ja ka karudega kangad. Lisaks looduspiltidele on põneva kontrastina kollektsioonis ka mummumotiivi ja pärlkaunistusi. Läbivateks toonideks on rohelise erinevad varjundid, sinakashallid, sügavpruunid ja metalsed varjundid, millele lisab särtsu moodne roosa.

Moelooja Perit Muuga esitleb uut kollektsiooni "Iidsete laante maa" (Kristiina Tiimus)

Materjalidest on kasutatud nahka hellitavaid samsiseid kangaid, huvitavaid sissepressitud mustritega sameteid, erinevaid puuvillasid ja efektseid läikivate mustritega kangaid. Lõiked on mitmekülgsed oma erinevates suurusvormides - klassikalised taljesse töödeldud kleidid, vabamad lõiked ja esmakordselt ka oversized-vormid. Kollektsioonist leiab nii igapäevaseks kandmiseks sobivaid riideid kui ka tõeliselt pidulikke õhtukleite, samuti isikupäraseid puidust ehteid.