Tunned, et oled väsinud ja stressis? Suhtest on igasugune romantika kadunud? Ei mäleta, millal viimati kallimaga linade vahel hullasite? Kui ka asi tundub väga hull, siis ei epa see tähendaba, et intiimsustel ei suhtes on lõpp.

Toitumisspetsialist Marilyn Glenville kinnitab, et kirge ja sädet on võimalik magamistuppa tagasi tuua, vahendab The Sun. Glenville selgitab, et seks on loomulik osa meie elust, millest ei tohiks kindlasti kergekäeliselt loobuda.

Sageli on naised need, kes esimesena kaotavad isu voodis vallatleda. Ometigi saab seda muuta.