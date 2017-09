Hispaania peaprokurör Jose Manuel Maza ütles, et Kataloonia presidenti Carles Puigdemonti võidakse süüdistada kodanikukohustuste rikkumises, ameti kuritarvitamises ning avaliku sektori vahendite kuritarvitamises seoses iseseisvusereferendumiga.

„Vahistamisotsus on võimalik, kuid me ei ole pidanud seda seni kasutama,“ ütles Maza intervjuus kohalikule raadiole Onda Cero, kirjutab The Guardian.

Täna Washingtonis USA presidendi Donald Trumpiga kohtuv Hispaania peaminister Mariano Rajoy on korduvalt öelnud, et hääletust, mis on põhiseadusega vastuolus, ei toimu.

Kataloonia iseseisvumisreferendum on kavandatud 1. oktoobrile.