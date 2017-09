Peeter Võsa MTÜ Noorte Loojate Ühendus üürib linnalt Pikk tn 72 varjendit. Pikalt riigikokku kuulunud keskerakondlane sai üüripinna 2013. aastal otsustuskorras tingimusel, et esimese aasta jooksul investeerib Paksu Margareta kõrval asuva varjendi remonti 30 000 eurot. Varjendit pidi kasutatama „laste, noorte, täiskasvanute ja eakate õppe- ja enesetäienduskeskusena, kus kunsti ja käsitöö kaudu edendatakse ja säilitatakse meie pärandkultuuri“. Varjendi üürihind on hetkel 1,31 eurot ruutmeetri eest ehk kokku 116,4 eurot kuus.

Üürileping linnaga on ka saate „Subboteja“ tegijate Aleksandr Zukermani ja Mihhail Vladislavlevi firmal, mis on teinud muuhulgas Keskerakonna reklaame. Ettevõte üürib Torupilli asumis linnalt 235-ruutmeetrist büroopinda hinnaga 3,68 eurot ruutmeeter. Huvitav on, et firma Subbmedia ei saanud üürilepingut otse, vaid antud pinnale võitis enampakkumise ja sõlmis 2014. aasta mais lepingu hoopis teine firma, kuid juba sama aasta juunis anti kolmepoolse nõusolekuga üürileping edasi Subbmediale. „Pealtnägijal“ ei õnnestunud Subbmedialt sisulisi kommentaare saada.