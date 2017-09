10. septembril teatas 33-aastane mees politseile, et on Are vallas Are-Suigu teel kinni pidanud alkoholijoobes juhi. Kohale jõudnud politseipatrull leidiski eest joobes 37-aastase mehe.

Sündmuste ahel sai alguse kohalikus poes, kus 33-aastane mees nägi, et joobetunnustega mees istus sõiduauto Volkswagen rooli ja alustas õues oodanud sõbraga sõitu Suigu suunas. Pealtnägija järgnes isikliku autoga meestele ning märkas, et Volkswageni roolis olnud mees ei tulnud sõiduki juhtimisega toime. Julge kodanik otsustas sõiduauto kinni pidada, kuna ta oli veendunud, et sõiduki roolis olev mees kujutab endast reaalset ohtu teistele liiklejatele.

Selleks, et eesliikuv sõiduauto kinni pidada, möödus 33-aastane mees Volkswagenist ja alustas pidurdamist, et sellega taga liikuvale autole peatumiseks märku anda. Kui mõlemad autod olid peatunud, väljus pealtnägija autost, et Volkswageni juhiga vestlema minna. Samal ajal alustas aga Volkswageni roolis olnud 37-aastane mees liikumist ja sõitis tagant sisse 33-aastase mehe autole, millega põhjustas varalise kahjuga liiklusõnnetuse.